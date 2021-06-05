Горняк22: Губерниев вернул гонорар организаторам этапа Кубка по гребле в Барнауле

Дмитрий Губерниев Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Он позвонил организаторам в Алтайский край и извинился, что не смог приехать и транслировать такое важное для спорта событие

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев вернул гонорар организаторам этапа Кубка мира по гребле, который прошел в Барнауле, сообщает ИА «Амител» со ссылкой на председателя федерации гребли Алтайского края Юрия Шамкова.

Изначально предполагалось, что именно он и еще двое комментаторов (Михаил Меламед и Илья Трифанов) будут работать на соревнованиях. Однако после того, как канал «Матч ТВ», который они представляют, проиграл аукцион на право трансляции состязаний, гендиректор Тина Канделаки запретила им ехать в Барнаул.

«Дмитрий Губерниев позвонил мне и извинился. Сказал, что он ничего не может сделать в этой ситуации. На следующий день он вернул деньги. Всё хорошо», – пояснил Шамков.

Вместо Губерниева этап Кубка комментировал известный каноист Андрей Крайтор, выступающий за Алтайский край. В этом ему помогал двукратный олимпийский чемпион, тренер сборной Украины Юрий Чебан.

18 мая генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки написала открытое гневное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Она возмутилась из-за того, что алтайские чиновники, по ее мнению, нерадиво подошли к вопросу выбора вещателя этапа, который проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. Конкурентом канала на тендер оказалась тюменская компания «Регион Телеком».

Канделаки посчитала, что эта организация «заведомо неспособна обеспечить трансляцию и освещение стартов на сравнимом с «Матч ТВ» уровне». Позже ей также в открытом письме жестко ответили другие стороны конфликта.

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