Горняк22: Гостехнадзор начнет внеплановые проверки батутного бизнеса на Алтае

Уличные аттракционы Фото: Алексей Кучерявых

Специалисты не исключают, что по итогам новых рейдов могут быть инициированы и другие внеплановые проверки уличных аттракционов

Прокуратура согласовала специалистам Гостехнадзора внеплановые проверки аттракционов в Алтайском крае. Об этом 3 июня сообщали пресс-служба регионального правительства.

«Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10-11 июня», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по их результатам «будет дана информация».

«Если ко дню внеплановой проверки не будут устранены нарушения, выявленные в ходе рейдов, то эксплуатанту будут выданы соответствующие предписания», – рассказала главный специалист ведомства Елена Загорская.

Наряду с этим продолжаются плановые рейдовые осмотры, которые проводятся в течение года инспекцией Гостехнадзора Алтайского края.

Специалисты не исключают, что по итогам новых рейдов могут быть инициированы и другие внеплановые проверки аттракционов.

Ранее алтайская прокуратура отказала управлению Гостехнадзора в проведении внеплановых проверок на том основании, что ведомство неправильно подготовило документы.

30 мая возле одного из торговых центров города опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет получили тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело, владелицу аттракциона посадили под домашний арест.

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