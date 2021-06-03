Горняк22: Финансист рассказал, как копить деньги, если их нет

Деньги. Кошелёк Фото: pixabay.com

По словам эксперта, без сбережений человек беззащитен перед работодателем и экстренными обстоятельствами, поэтому накопления необходимы для финансовой безопасности и независимости

Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Об этом заявил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко, сообщает «Прайм».

«Необходимо откладывать определенную сумму со своих доходов, пусть и незначительную. Примерно, 5-10% от любого дохода», – объяснил эксперт.

По его словам, также можно открыть брокерский счет и инвестировать в десять-двадцать акций голубых фишек, государственные облигации, индексные фонды и ПИФ.

При этом финансист отметил, что нужно диверсифицировать сбережения – часть накоплений держать в долларах США, часть хранить в евро или ценных иностранных бумагах и часть оставить в рублях.

Ранее «Толк» сообщал, что россияне назвали доход, при котором можно копить на пенсию. По результатам опроса, из всех респондентов долгосрочные накопления делают только 20%. Еще 30% планируют начать копить в ближайшее время.

ТОЛК