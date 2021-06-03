Горняк22: Сборная России по хоккею сыграет с Канадой в четвертьфинале Чемпионата Мира

Сборная России по хоккею Фото: instagram.com/russiahockey

В параллельных четвертьфиналах встретятся США и Словакия, Финляндия и Чехия, а также Швейцария и Германия. Все матчи первого раунда плей-офф пройдут 3 июня

3 июня сборная России сыграет со сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, сообщает «РБК».

На этом турнире россияне одержали шесть побед в семи играх и заняли первое место в группе А с 17 очками. Единственное поражение сборная России потерпела в матче со словаками (1:3).

Канадцы выиграли только три матча из семи. Команда смогла пройти в плей-офф благодаря победе Германии над Латвией. Если бы сборные сыграли в ничью, Канада впервые в истории выбыла бы из чемпионата, не пройдя групповой этап.

Исходя из положения команд на нынешнем чемпионате мира, букмекеры в этом матче склоняются в сторону победы российских хоккеистов.

Команды России и Канады провели уже 44 матча, из них 19 раз выигрывала россияне и 14 раз – канадцы. При этом последний раз сборная России обыгрывала Канаду в мае 2011 года в четвертьфинале мирового первенства. Таким образом, безвыигрышная серия россиян в играх с Канадой на крупных турнирах составляет уже четыре матча.

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