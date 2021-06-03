Горняк22: Два алтайских футболиста вошли в сборную России на ЕВРО-2020

Александр Соболев Фото: instagram.com/a.sobolev97

Шансы Соболева на попадание в сборную оценивались в 100 процентов, а вот Дюпину право выступать за команду пришлось доказывать

Два алтайских футболиста вошли в окончательный состав сборной России на чемпионате Европы-2020. Список появился в аккаунте команды в Twitter.

За команду будут играть воспитанники алтайского футбола – нападающий Александр Соболев (сейчас выступает за московский «Спартак») и вратарь Юрий Дюпин («Рубин», Казань).

ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее «Толк» сообщал о том, что шансы Соболева на попадание в сборную оценивались в 100 процентов, а вот Дюпину право выступать за команду пришлось доказывать.

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