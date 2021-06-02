Горняк22: В страшной аварии на алтайской трассе погибла семья тренера бийской спортшколы

Владимир Каташев Фото: Алтайский спорт

Прощание с Владимиром Каташевым пройдёт 2 июня с 8.00 в спортклубе «Барс» по адресу: г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 22. Похоронят погибших в Таштаголе

В смертельной аварии, которая произошла 31 мая в Ельцовском районе, погиб 53-летний руководитель бийского спортклуба «Барс» Владимир Каташев, сообщает «Алтайский спорт».

Помимо него, в машине находились его супруга Ирина, а также их трое детей — сыновья 24 и 13 лет и 15-летняя дочь. Выжить удалось лишь девочке, которая сейчас находится в городской больнице Бийска.

Как стало известно, Каташев возвращался домой с юбилея своего отца из города Таштагола Кемеровской области.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем 31 мая на трассе недалеко от села Мартыново Ельцовского района – здесь в лобовом столкновении автомобилей Nissan и Subaru погибли пять человек. Во втором автомобиле погиб водитель – его машина полностью сгорела после столкновения.

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