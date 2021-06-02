Горняк22: В России приняли закон о бесплатной подводке газа к участкам

Газ Фото: pixabay.com

Согласно закону, в России будет создан институт единого оператора газификации. Им станет «Газпром», который выступает собственником единой системы газоснабжения

1 июня Госдума приняла поправки в законодательство, которые позволят владельцам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своим участкам, сообщает «РБК».

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения газ будут обязаны подвести за счет средств государства. Подключение газа к дому на территории земельного участка жители будут оплачивать сами», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект позволит огромному количеству людей подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, люди начнут жить комфортнее.

Ранее Владимир Путин поддержал идею доступной газификации населения на апрельском послании Федеральному собранию. Он указал, что у граждан часто не хватает денег на оплату газификации, из-за чего даже в населенных пунктах, расположенных возле магистральных газопроводов, газ есть не у всех.

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