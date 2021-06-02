Горняк22: Всемирный день бега: когда его отметят в 2021 году и как к нему присоединиться

Бег Фото: pixabay.com

Всемирный день бега учредили для того, чтобы привлечь внимание людей к этому очень доступному и максимально полезному виду спорта

В 2009 году в США провели праздник, который спустя семь лет стал международным: Всемирный день бега отмечается ежегодно каждую первую среду июня и популярность его постоянно растет. Изначально он привлек спортсменов-легкоатлетов, теперь же к нему присоединились миллионы любители бега, который считается самым доступным видом спорта. В 2021 году мероприятие выпадает на 2 июня.

Как указывает Calend.ru, организаторы Всемирного дня бега запустили специальный сайт globalrunningday.org, где любой желающий присоединиться к акции, может зарегистрироваться, сообщить о своей дистанции и месте пробега. Кроме того, в это день проводится флешмоб: нужно выложить в сеть фото с забега с хештегом #GlobalRunningDay.

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