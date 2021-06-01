Горняк22: 14-летней школьнице предъявили обвинение за насилие над девочкой в Барнауле

Насилие Фото: pixabay.com

Обвиняемую уже посадили в СИЗО. По настоянию следователей администрация города снесет здание, в котором было совершено преступление

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение 14-летней школьнице по ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») за издевательства над 11-летней девочкой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.

По данным следствия, днем 23 мая в одном из заброшенных домов 14-летняя жительница Барнаула в компании двух 13-летних соучастниц избила, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении девочки. Весь процесс истязания ребенка был записан на камеру мобильного телефона, позже отправлен разослан в различные чаты, дойдя таким образом до родителей учащихся, в том числе матери пострадавшей.

В настоящий момент обвиняемая заключена под стражу. Она дает показания, в своих действиях признается, и выглядит при этом абсолютно спокойной. По ее словам, потерпевшая была «изгоем».

«Известно, что семьи как пострадавшей, так и обвиняемой, не стояли на учете в органах профилактики. Родители всех участников инцидента — обычные люди рабочих профессий, — отметил Константин Мальцев.

26 мая, 14:37

СК задержал 14-летнюю школьницу за истязание девочки в Барнауле

Следователи будут ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Отдельно в СК дадут правовую оценку публикации видео с издевательствами в соцсетях

Следователи возбудили еще одно уголовное дело — по статье 293 УК РФ («Халатность») по факту ненадлежащего исполнения обязанностей администрациями Алтайского края и Барнаула, в том числе органов профилактики (опеки). Председатель Следственного комитета РФ поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате СК.

Также следователи не исключают, что родители как 14-летней обвиняемой, так и ее «соратниц» будут наказаны за ненадлежащее воспитание детей. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также правоохранители намерены выяснить, что именно поспособствовало возникновению такой жестокости у обвиняемой. Ей грозит срок от 12 до 20 лет, однако суд может назначить ей наказание ниже низшего предела в связи с ее возрастом, а также раскаянием, если таковое будет.

По данным «Алтапресса», все девочки, включая пострадавшую, ранее дружили, но разругались. Подростки создали чат, который назвали «Крыс совет», где обсуждали бывшую подругу. В ходе переписки одна из участниц заявила, что пострадавшая якобы обидела ее брата. Девочки решили «разобраться» с обидчицей.

Ранее «Толк» сообщал, что причиной надругательств над 11-летней барнаульской девочкой мог стать долг в три тысячи рублей. Пострадавшая девочка якобы постеснялась рассказать о случившемся маме и стала жертвой подростков. Помимо психической травмы у нее есть и физические повреждения.

Соучастницы преступления, не достигшие 14-ти лет, не будут уголовно наказаны. Однако их могут поставить на учет, и кроме того, поместить учиться в спецучреждение по ходатайству органов опеки.

ТОЛК