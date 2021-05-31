Горняк22: Очные праймериз «Единой России» стартовали в Алтайском крае

Голосование Фото: altai-ter.er.ru

Для того, чтобы найти свой участок для голосования, необходимо зайти на сайт PG.ER.RU и воспользоваться опцией «Найди свой участок». Проголосовать может любой избиратель старше 18 лет

30 мая в Алтайском крае стартовало очное предварительное голосование «Единой России» по претендентам для выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского засобрания на сентябрьских выборах. Об этом сообщает сайт реготделения партии.

На территории края открылись 357 участков для голосования – во всех городах и районах. Всего на них отправили более 2 млн бюллетеней.

Для того, чтобы найти свой участок для голосования, следует зайти на сайт pg.er.ru и воспользоваться функцией «Найди свой участок».

Участки для голосования будут работать до 20.00. После этого региональный оргкомитет начнет подсчет голосов. Окончательные итоги процедуры будут подведены в первых числах июня.

Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде «ЕР» 19 июня.

ТОЛК