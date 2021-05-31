Горняк22: 400 наблюдателей обеспечат легитимность праймериз «Единой России» на Алтае

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

На базе партии создан региональный ситуационный центр, который оказывает необходимую консультационную помощь. Обратиться в него можно по телефону

Более 400 наблюдателей работают 30 мая в Алтайском крае в участковых счетных комиссиях на очных праймериз «Единой России». Об этом сообщает сайт реготделения партии.

Уточняется, что налажена работа с местным отделением Ассоциации юристов России – в случае необходимости его специалисты будут оперативно разбираться и в нештатных ситуациях, давая экспертные заключения.

На базе партии создан региональный ситуационный центр, который оказывает необходимую консультационную помощь. Обратиться в него можно по телефону 8-800-700-51-22.

30 мая в Алтайском крае проходит очное предварительное голосование «Единой России» по претендентам для выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского засобрания на сентябрьских выборах.

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