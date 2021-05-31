Горняк22: Счётные участки праймериз «ЕР» на Алтае работают «без жалоб и столпотворений»

Голосование Фото: altai-ter.er.ru

Процесс проходит штатном режиме. Люди голосуют активно, но при этом соблюдают социальную дистанцию и другие нормы санитарной безопасности

В Алтайском крае проходит последний день предварительного голосования «Единой России». С 8.00 во всех городах и районах открылись счетные участки для очного голосования, где жители края могут очно проголосовать за кандидатов на выборы в сентябре. Об этом сообщает сайт реготделения.

В Региональном оргкомитете про организации предварительного голосования сообщили, что в крае работают 357 участковых счетных комиссии. Для удобства избирателей они открылись в местах общего пользования: библиотеках, домах культуры, музеях.

По оценкам председателей участковых счетных комиссий, процесс голосования проходит штатном режиме. Люди голосуют активно, но при этом соблюдают социальную дистанцию и другие нормы санитарной безопасности.

Ранее стало известно, что в Единый день предварительного голосования за легитимностью процедуры в Алтайском крае следят 400 наблюдателей и юристы.

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