Горняк22: Умер раненный полицейским под Новосибирском 19-летний юноша

Скорая помощь. Медицина Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

После инцидента юношу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии – по данным СМИ, пуля попала пострадавшему в голову и прошла навылет через рот

В реанимации новосибирской больницы умер 19-летний молодой человек, раненный полицейским при задержании нарушителя ПДД. Информацию об этом вечером 30 мая РИА «Новости» подтвердили в минздраве региона.

После инцидента юношу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии – по данным СМИ, пуля попала пострадавшему в голову и прошла навылет через рот.

Вечером 28 мая экипаж ДПС начал преследование легкового автомобиля, водитель которого не подчинился на требование остановиться. Когда иномарка все-таки затормозила, стражи правопорядка приступили к задержанию нарушителя. В этот момент один из полицейских достал табельное оружие и, по данным СК, «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета».

Пуля попала в 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался «отбить» товарища, пострадавшего экстренно госпитализировали.

СК возбудил в отношении инспектора уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД проводятся внутреннюю проверку по факту случившегося.

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