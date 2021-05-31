Горняк22: Установлен собственник батута, на котором произошло ЧП в Барнауле

Место происшествия Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

В результате инцидента две трехлетние девочки получили травмы, одна из них находится в крайне тяжелом, другая в тяжелом состоянии

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили об инциденте с пострадавшими на батуте в Барнауле детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им», – говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что оба ребенка остаются в горбольнице № 1.

Здесь также сообщили, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключён договор аренды на земельный участок.

«Контроль за соблюдением технических требований эксплуатаций батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора», – пояснили в правительстве.

На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района.

Днем 30 мая возле барнаульского ТЦ «Район» произошло опрокидывание надувного батута с детьми. В результате инцидента две трехлетние девочки получили травмы, одна из них находится в крайне тяжелом, другая в тяжелом состоянии.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

ТОЛК