Горняк22: В России испытали ракетный двигатель с рекордным показателем

Космос. МКС Фото: pixabay.com

Благодаря своей замкнутой схеме новое изделие является еще и самым экономичным в мире среди кислородно-керосиновых двигателей

Новый ракетный двигатель с рекордной длительностью работы испытали в России. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил главный конструктор «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов.

Устройство смогло работать более 50 минут за один пуск, что является рекордным показателем.

По словам Горохова, благодаря замкнутой схеме новое изделие является самым экономичным в мире среди кислородно-керосиновых двигателей.

Сейчас при выведении в космос на первых ступенях ракет двигатели работают около 2,3 минут.

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