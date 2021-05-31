Горняк22: Российский стилист назвал главный тренд в современной моде

Мода. Фэшн Фото: pixabay.com

По словам эксперта, сейчас особо ценится умение быть собой и следовать собственному стилю. При этом в одежде должно быть комфортно

Главным трендом в сфере современной моды является индивидуальность. Об этом РИА «Новости» рассказал главный стилист российского интернет-магазина Lamoda Денис Петюк.

«Самый главный тренд сегодня – это индивидуальность», – отметил эксперт.

По его словам, сейчас особо ценится умение быть собой и следовать собственному стилю. При этом стилист важный принцип этой тенденции – в одежде должно быть комфортно.

Тем не менее, он выделил некоторые тренды, которые подойдут любому человеку на каждый день. По мнению Петюка, это удлиненные рубашки, которые будут хорошо сочетаться с широкими брюками, джинсами и удлиненными шортами.

Ранее «Толк» рассказывал о том, какие купальники будут в тренде в 2021 году.

ТОЛК