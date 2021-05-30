Горняк22: Россиянам напомнили о трехдневных выходных в июне

Девочка Фото: pixabay.com

12 июня в стране отмечается День России, который имеет статус нерабочего праздничного дня. В 2021 году дата приходится на выходной день

Жителей Российской Федерации в предстоящем месяце ждут три выходных дня подряд, напоминает «РГ».

12 июня в стране отмечается День России, который имеет статус нерабочего праздничного дня. Поскольку в 2021 году дата приходится на выходной день – субботу – россиян ждет дополнительный день отдыха в понедельник, 14 июня.

В свою очередь в предпраздничный рабочий день – пятница, 11 июня – у россиян будет короче на один час.

Ранее астрологи назвали пять самых благоприятных дней июня 2021 года.

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