Горняк22: Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе под Барнаулом
Место ДТП Фото: instagram.com/barnaul.insta
Авария случилась утром 30 мая в районе села Озерки – легковой автомобиль с новосибирскими номерами на большой скорости слетел с дороги
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Р-256 Чуйский тракт в Алтайском крае. Видео с места происшествия появились в соцсетях.
Авария случилось утром 30 мая в районе села Озерки – легковой автомобиль на большой скорости слетел с дороги. Находившихся в салоне людей от удара выкинуло в кювет – на кадрах видны как минимум три тела.
Очевидцы сообщают о погибших. «Толк» выясняет обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно о двух пострадавших в результате наезда авто на рынке Барнаула.