Горняк22: Российские TikTok-блогеры получат 100 млн рублей за контент

TikTok Фото: pixabay.com

Для участия в программе автор должен быть старше 18 лет, его контент должен быть познавательным и отвечать требованиям правил сообщества

Соцсеть TikTok создаст в России «Фонд вдохновляющих креаторов», который направит 100 млн рублей на поддержку авторов контента, сообщает ТАСС.

«TikTok запускает в России «Фонд вдохновляющих креаторов», чтобы поддержать блогеров, которые хотят вдохновлять других. Так, они смогут получить вознаграждение за создание контента. Размер фонда составит 100 млн рублей», – рассказали представители компании.

По условиям программы, блогеры должны за два месяца опубликовать не менее 30 роликов, которые в сумме наберут не менее 900 тысяч просмотров.

Уже в июне фонд станет доступен участникам программы развития талантов, которую соцсеть запускала ранее. В августе – для всех блогеров платформы.

Ранее алтайские выпускники устроили шоу у роддома и стали героями TikTok. Педагог оценила поступок своих ребят и заявила что это лучше поздравление с рождением сына. Ролик также понравился пользователям сети.

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