Горняк22: Россияне назвали доход, при котором можно копить на пенсию

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

По результатам опроса, из всех респондентов долгосрочные накопления делают только 20%. Еще 30% планируют начать копить в ближайшее время

Большинству россиян (43%) необходимо зарабатывать 70-150 тысяч рублей в месяц, чтобы копить на пенсию, рассказали эксперты сервиса «Работа.ру» и СберНПФ. Об этом сообщил «РБК».

По результатам опроса, 9% респондентов заявили, что для того, чтобы откладывать на пенсию нужно зарабатывать до 50 тысяч рублей в месяц. 19% заявили, что пенсионные накопления у них появятся при ежемесячном доходе в 50-70 тысяч рублей. 14% опрошенных назвали доход в 150-200 тысяч рублей достаточным, чтобы откладывать на пенсию.

Большинство тех, кто копят на долгий срок, откладывают ежемесячно 5% своего дохода. Кроме того, 61% рассказали, что хотят выйти на пенсию в положенный срок. На пенсии люди хотели бы проводить время с семьей (31%), путешествовать (18%) или открыть своё дело (15%). 11% респондентов планируют на пенсии заняться творчеством.

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