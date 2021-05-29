Горняк22: УФСИН опровергло сообщение о прибытии Ефремова в Москву для дачи показаний
Михаил Ефремов Фото: кадр из youtube.com
Ранее в Сети появилась информация, что актера перевели под домашний арест в Москву и даже видели, как он выходил на улицу
Актер Михаил Ефремов находится в исправительной колонии в Белгородской области и никуда не был этапирован, заявили в пресс-служба регионального УФСИН. Об этом сообщает ТАСС.
26 мая появилась информация, что актёра этапировали в Москву для дачи показаний по уголовному делу о наркотиках, якобы Ефремов начал сотрудничать со следствием и пообещал сдать своих наркодилеров. После этого он попал под программу о защите свидетелей и его якобы перевели под домашний арест в Москву, надев на него браслет, который отслеживает передвижение.
При этом, утверждается, что следствие может растянуться на долгое время и Ефремов будет находиться под домашним арестом весь свой срок, сообщает «КП».
Напомним, что 8 июня 2020 года пьяный актёр на джипе вылетел на встречку и протаранил фургон интернет-магазина, водитель которого умер в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года колонии общего режима.
Ранее «Толк» сообщал, что Ефремов рассчитывает на смягчение приговора за смертельное ДТП. Артист отметил, что его адвокаты для этого намерены подать кассационную жалобу на решение суда.