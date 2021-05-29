Горняк22: Алтайский Следком назвал причины задержания заместителя главы наркодиспансера

Взятка. Фото: Фото: pixabay.com

Заместитель главного врача медучреждения заведовал хозяйственными вопросами. Следствие считает, что он в обход закона сотрудничал с бизнесменом по уборке снега

СУ СКР по Алтайскому краю подтвердил «Толку» информацию о задержании заместителя главного врача «Алтайского краевого наркологического диспансера» (АКНД). Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый частями получал от одного из предпринимателей деньги — в общей сложности он прикарманил 255 тыс. рублей. Взамен он принимал «юридические решения» о выборе бизнесмена в качестве контрагента по уборке снега «в обход законных процедур».

Преступление выявили оперативники управления по экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Толк» сообщал, что речь идет, предположительно, о заместителе по хозяйственным вопросам АКНД Сергее Лазареве.

Сергей Лазарев в 2016 году. Фото: Скриншот видео ТВ «Город»

В его обязанности, согласно официальной информации, входит руководство хозяйственной деятельностью всех структурных подразделений медучреждения, капитальным и текущим ремонтом, транспортным обслуживанием.

По данным источников в правоохранительных органах, он уже дал признательные показания. У обвиняемого изъяли ноутбук, сотовые телефоны и документацию.

ТОЛК