Горняк22: Жителей Алтайского края предупреждают о надвигающихся заморозках

Похолодание. Заморозки Фото: pixabay.com

На выходных в Алтайском крае будет похолодание, вплоть до заморозков в ночное время. Также в отдельных районах ожидается усиление ветра

29 и 30 мая на территории Алтайского края возможны заморозки до -1 градусов, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Температура ночью 29 мая в регионе составит +3…+8 градусов, однако местами в крае похолодает до -1 градуса. В утренние часы возможен туман. Днем будет +18…+23, и ветер с порывами до 18 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет +18…+20 градусов, ночью +7…+9. Осадков в этот день ждать не придется, ветер усилится до 7 м/с.

30 мая также ночью может похолодать до -1. При этом днем воздух прогреется до +27 градусов. Однако в крае будет господствовать ветер до 13 м/с. В Барнауле потеплеет до +24 градусов. Ветер с порывами до 7 м/с.

Ранее, в мае, в Алтайском крае уже были заморозки до -2 градусов.

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