Горняк22: Вице-премьеры алтайского правительства опубликовали доходы за 2020 год

правительство Алтайского края Фото: Толк

У большинства чиновников доходы за год показали рост, однако были и те, чей уровень дохода остался на прежнем уровне

Правительство опубликовало декларации о доходах заместителей губернатора Алтайского края за 2020 год.

Самым богатым среди замов оказался руководитель администрации главы региона и правительства края Виталий Снесарь, который за год заработал 4,7 млн рублей. Годом ранее его доход был скромнее – 3,8 млн. Немного лучше стала зарабатывать и его супруга – за год ее бюджет вырос с 3,4 до 3,9 млн рублей.

Также в «копилке» четы имеется дом, земельный участок, квартира, машиноместо и автомобиль Mitsubishi Pajero.

Немного отстал от Снесаря по доходам политический вице-премьер Денис Губин , который заработал за год 4,4 млн рублей (сюда также вошла сумма от продажи автомобиля). Также у него в собственности есть две квартиры, которые оформлены на двоих его детей, и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

, который заработал за год 4,4 млн рублей (сюда также вошла сумма от продажи автомобиля). Также у него в собственности есть две квартиры, которые оформлены на двоих его детей, и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. На 500 тыс. меньше него заработал вице-премьер Александр Климин – 3,9 млн рублей. Доход его жены составил 750 тыс. рублей. При этом пару можно назвать крупными землевладельцами – в их собственности находится восемь земельных участков, четыре квартиры, баня и гараж.

– 3,9 млн рублей. Доход его жены составил 750 тыс. рублей. При этом пару можно назвать крупными землевладельцами – в их собственности находится восемь земельных участков, четыре квартиры, баня и гараж. Вице-премьер Игорь Cтепаненко за пандемический год заработал 3,6 млн рублей. В 2019 году его доход был немного меньше – 3,2 млн. Его супруга смогла повысить свой капитал вдвое – с 600 тыс. до 1,2 млн.

При этом во владении у чиновника есть автомобиль ГАЗ М-21-Р, его жене принадлежит Scoda Kodiaq. Также в семье имеется три земельных участка и квартира.

«Аграрный» замглавы правительства Александр Лукьянов в прошлом году получил 3,5 млн рублей. Доход его и заработок супруги (около 500 тыс.) практически не изменились. При этом у пары есть три квартиры и гараж. А чиновник владеет автомобилем Toyota Highlander.

в прошлом году получил 3,5 млн рублей. Доход его и заработок супруги (около 500 тыс.) практически не изменились. При этом у пары есть три квартиры и гараж. А чиновник владеет автомобилем Toyota Highlander. На 100 больше, чем год назад, заработал «финансовый» зампредседателя правительства Данил Ситников – его доход составил 3,3 млн рублей. Бюджет его жены составил 2,7 млн. Однако семья владеет большим количеством объектов недвижимости – всего в их собственности шесть квартир и гараж.

Ранее сообщалось, что у министра здравоохранения Алтайского края в 1,5 раза вырос доход за год.

ТОЛК