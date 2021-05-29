Горняк22: Врач рассказал опасна ли индийская «черная плесень» для россиян

Врач. Больница Фото: pixabay.com

В Индии заболевание мукормикоз, вызванное черной плесенью, обнаружили уже у 9 тысяч человек, ранее переболевших коронавирусом

Мукормикоз – это агрессивное заболевание, которое вызывают грибы семейства Мукоровые. Это самый распространённый вид плесени, хотя сам по себе грибок не опасен, для людей с ослабленным иммунитетом он может представлять смертельную угрозу, заявил отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщает «Слово и Дело».

По его словам, для россиян эта болезнь не представляет никакой опасности, ведь в России совершенно другие демографические и климатические особенности.

«В Индии высокая плотность населения, повышенная влажность, жара, антисанитария. Все это снижает иммунитет. При этом черная плесень характерна для грязных районов. Конечно, если у человека есть коронавирус, и он получил споры черной плесени, ничего хорошего не жди вне зависимости от национальности, но вероятность заражения мукормикозом в России крайне мала», — объяснил он.

Кроме того врач добавил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается и не представляет масштабной угрозы для населения, а с индийским штаммом справится вакцинация.

«В Индии из-за скученности населения и антисанитарии всегда были распространены инфекции. В России тоже достаточно плесени, и тут всё решает то, насколько свежие продукты ест человек и в каких условиях он живёт. Для нас это очередная страшилка», – заключил специалист.

Ранее врач назвал болезни, при которых искажается обоняние. По его словам, любое воспаление слизистой в полости носа может вызвать как снижение обоняния, так и его изменение. При этом возвращение обоняния зависит от диагноза пациента и от кого, как быстро он обратился за помощью.

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