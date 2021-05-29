Горняк22: Министры Алтайского края отчитались о доходах за год
Правительство Алтайского края Фото: Анна Меньшикова
Самым большим оказался доход министра здравоохранения Дмитрия Попова – 4,7 млн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее
Министры Алтайского края отчитались о доходах за 2020 – декларации глав регионального кабмина публикует официальный сайт края.
Самым большим оказался доход министра здравоохранения Дмитрия Попова – 4,7 млн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее (3,1 млн). Согласно документу, часть дохода глава ведомства получил от продажи недвижимости. Ранее источники «Толка» рассказали, что Попов продал квартиру в Красноярске.
Сколько заработали министры Алтайского края в 2020 году
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 4,7 млн рублей. В собственности доля в квартире и автомобиль Kia Sorento Prime
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3,6 млн рублей. Доля в квартире, автомобиль Nissan X-Trail
- министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 3,1 млн рублей. В собственности квартира и доля в квартире, гараж, машино-место, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado
- министр соцзащиты Наталья Оськина – 3,1 млн рублей. Доли в двух квартирах
- министр цифрового развития Евгений Зрюмов – 3,1 млн рублей. В собственности квартира и доля в квартире, автомобиль Suzuki Grand Vitara
- министр сельского хозяйства Александр Чеботаев – 3 млн рублей. Доля в квартире, автомобили Mazda Familia S-Wagon и Nissan Murano
- министр культуры Елена Безрукова – 3 млн рублей. В собственности квартира и гараж
- министр образования и науки Максим Костенко – 2,9 млн рублей. В индивидуальной, долевой и совместной собственности три квартиры, погреб, автомобили Hyundai ix35 и ВАЗ 2101
- министр транспорта Александр Дементьев – 2,8 млн рублей (ушел в отставку в конце мая)
- министр спорта Алексей Перфильев – 2,8 млн рублей. В собственности 28 объектов недвижимости, автомобили Infiniti QX80, ГАЗ 2410-Волга, Nissan Qashqai и прицеп
Ранее «Толк» рассказывал о том, сколько заработали за 2020 год вице-премьеры правительства Алтайского края.