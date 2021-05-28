Горняк22: Ветреная сухая погода ожидается в Алтайском крае 28 мая
Ветер. Погода Фото: pexels.com
В конце рабочей недели в Алтайский край пришла ветреная, прохладная погода. Однако дождей в регионе в ближайшие дни синоптики не обещают
В Алтайском крае 28 мая ожидается ветреная и прохладная погода, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.
Алтайский край
Температура воздуха днем в регионе составит +17…+22 градуса. Осадков в этот день ждать не придется. Ветер с порывами до 16 м/с.
Барнаул
В Барнауле будет не жарко – +17…+19 градусов. Осадков также ждать не придется. В городе будет также ветрено – до 10 м/с.
Ранее МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за ветра.