Горняк22: Какие крупные праздники ждут россиян в июне 2021 года

Пляж. Девушка. Венок Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

В июне россиян ожидает традиционный дополнительный выходной и несколько крупных праздников: День защиты детей, День России, праздники медиков и молодежи

Международный день защиты детей – 1 июня

День защиты детей – один из самых старых международных праздников. Его отмечают с 1950 года, рассказывает РИА Новости. Главная «миссия» праздника – напомнить взрослым о правах ребенка: на жизнь, свободу мнения, образование, отдых, защиту от насилия и эксплуатации.

День России – 12 июня

Это один из самых молодых государственных праздников и официальный нерабочий день, уточняет РИА Новости. В День России по традиции по всей стране проходят народные гулянья, концерты, спортивные состязания.

День медика – 20 июня

В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника, пишет «Календарь событий». Медицинские коллективы: врачи, медсестры, санитары – празднуют это событие, как правило, накануне, в пятницу.

День молодежи – 27 июня

Если дата выпадает на будний день, празднование переносят на выходной, рассказывает «КП». Если в советское время праздник отмечали комсомольскими слетами и рабочими рекордами, то теперь – фестивалями косплея, конкурсами красоты и таланта, квестами, научными семинарами.

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