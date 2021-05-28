Горняк22: Вкуснее, чем в магазине: готовим домашний майонез по классическому рецепту
Майонез. Еда Фото: Pixabay
В день рождения майонеза предлагаем попробовать приготовить этот вкусный соус самостоятельно из натуральных продуктов
28 мая отмечается кулинарный праздник – День майонеза. Существует несколько версий происхождения этой популярной заправки.
Первая связывает изобретение майонеза с Семилетней войной, в ходе которой англичане оккупировали Францию. В городке Маон герцог Ришелье в 1756 году потребовал от своего повара удивить его чем-то вкусным. Но из продуктов остались только растительное мало, яйца и лимоны. Блюдо повар изобрести не смог, зато разработал соус, который всем пришелся по вкусу. Как пишет Calend.ru, произошло это именно 28 мая.
Другая версия утверждает, что майонез появился в 1782 году, когда герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон и устроил пир. Именно там впервые повара представили соус из яиц, масла и лимонного сока.
Многие, кто пробовал домашний майонез, утверждают, что он гораздо вкуснее заводского. Попробуйте сами.
Рецепт домашнего майонезаРецепт майонеза Фото: Мария Трубина
Что потребуется
- Сырые яйца – 2 шт.
- Соль — ½ ч. л.
- Сахар — ½ ч. л.
- Горчица — 2 ч. л.
- Растительное масло — 250 мл
- Лимонный сок – 1 ст. л.
Как готовить
Разбить яйца в высокую емкость, добавить соль, сахар и горчицу. Взбить ингредиенты блендером. После медленно влить масло, продолжая взбивать.
Когда соус загустеет, добавить лимонный сок и еще раз взбить блендером.
Рецепт с сайта Lifehacker.ru.