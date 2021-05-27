Горняк22: Обвиняемого в мошенничестве главу Баевского района отправили в отставку

Кресло. Чиновник. Портфель Фото: pexels.com

Такое решение приняли в связи с возбуждением уголовного дела против главы администрации, он собирается подавать апелляцию

Главу администрации Баевского района Андрея Мерца освободили от занимаемой должности, сообщает телеграм-канал Ленина, 59. Ранее против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Теперь его обязанности временно будет исполнять первый замглавы администрации района Виктор Горбоносов.

По некоторым данным, Мерц будет подавать апелляцию на это решение.

Напомним, главе Баевского района и его предполагаемому сообщнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемые обманным путем попытались приобрести право собственности на здание овощехранилища, которое фактически принадлежало местному РАЙПО – глава района якобы поручил подчиненным провести аукцион на аренду земельного участка и изготовить документы, по которым право собственности на здание перешло ко второму фигуранту дела.

В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

ТОЛК