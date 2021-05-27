Горняк22: Регина Тодоренко приехала на Алтай снимать выпуск «Орла и Решки»
Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko
Звезда скрывает от подписчиков местонахождения. Однако, судя по кадрам, она приехала в место, похожее на Республику Алтай
Телеведущая Регина Тодоренко, предположительно, приехала в Республику Алтай на съемки очередного выпуска программы «Орел и Решка». Снимки с ее участием появились в соцсетях. Судя по кадрам, звезда сплавлялась по горной Катуни.
Регина Тодоренко Фото: instagram.com/20_viktoria_summer_21/
Сама телеведущая у себя в Instagram показала, что отдыхает на природе и ест папоротник. Однако не призналась, где именно находится, пообещав, что подписчики все узнают в новом выпуске программы.
Между тем журналист и гид Вадим Климов намекнул в своем facebook, что звезда приехала на Телецкое озеро, где ее встретили шикарным столом.
«Банкет для звезды. Смотрите в новом выпуске «Орал и Решки», – написал он.
Ранее стали известны имена новых ведущих юбилейного сезона шоу «Орел и Решка».