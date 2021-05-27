Горняк22: В Барнауле внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Девушка жива, медики оказали ей первую помощь. Однако были ли она госпитализирована, не уточняется. Этот вопрос специалисты решали на месте

Утром 27 мая в Барнауле на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой 37-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил 31-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД города.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Медики оказывали ей помощь на месте и решали вопрос о госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль сбил переходившую дорогу школьницу.

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