Горняк22: Экс-глава Бийского района лишился третьего диплома

Евгений Якуба Фото: администрация Бийского района

Таким образом, получается, что у чиновника нет никакого высшего образования, так как все документы признаны поддельными

Железнодорожный районный суд Барнаула забрал очередной, третий, диплом о высшем образовании у бывшего главы Бийского района Евгения Якубы, сообщает «Банкфакс».

Оказалось, что Якуба поступил в Белокурихинский филиал АлтГУ по направлению «Юриспруденция», используя документы, которые в последствии были признаны недействительными.

В феврале 2021 года прокурор обратился в суд с требованием лишить чиновника диплома об обучении в филиале. Также прокурор требовал, чтобы вуз аннулировал все документы, касающиеся Якубы, так как он поступил туда незаконно.

В суде пояснили, что в сентябре 2014 года он поступил на бакалавриат по направлению «Юриспруденция» в Белокурихинский филиал вуза А уже в конце месяц вышел приказ перевести его на ускоренное обучение, так как у него имеются профильные образования в «Сибирской академии государственной службы» (позже СИУ РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление» и специализации «Административно-государственное управление».

В итоге некоторые дисциплины ему перезачли. А в 2018 году Якуба получил диплом бакалавра госуниверситета.

Однако в 2020 году диплом «Сибирской академии государственной службы» был признан недействительным по решению Октябрьского районного суда Новосибирска.

Ранее общественник Владимир Тющин выяснил, что диплом СибУПК похож на поддельный. С этим документом Якуба поступил в филиал РАНХиГС и получил второе высшее образование по ускоренной программе. В апреле 2019 года минобр Новосибирской области сделал запрос в вуз, и выяснилось, что Якуба не значился в списках выпускников очной и заочной формы обучения.

Уже в 2006 году бывший глава Бийского района с дипломом, имеющим признаки подделки, поступил в СИУ РАНХиГС на специальность «Государственное и муниципальное управление». Он учился по ускоренной программе и окончил вуз в 2009 году, поскольку Якубе зачли часть предметов.

После прокуратура потребовала вернуть диплом Якубы в РАНХиГС, чтобы его уничтожить. Но чиновник не согласился и отправил апелляцию в суд. Но инстанция отклонила его жалобу.

После этого прокурор счел, что остальные корочки также должны быть признаны недействительными. Суд поддержал это ходатайство.

ТОЛК