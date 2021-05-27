Горняк22: Власти Барнаула пообещали разобраться с точечной застройкой в частном секторе

Частный сектор Фото: Анна Меньшикова

Жители частного сектора требуют срочно внести изменения в генплан, чтобы на их территории было запрещено строить многоэтажные дома

26 мая в Барнауле вновь обсудили острую ситуацию с изменением в генплан, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

В частности, жителей беспокоил вопрос точечной застройки. Они переживают, что застройщики начнут строить отдельные многоэтажки у них «в огороде».

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев пояснил, что сейчас такие нормы нигде не прописаны, но пообещал, что в администрации их проработают.

«Для этого необходимо провести анализ, по результатам которого по истечении года мы подготовим проект правил землепользования и застройки, где будут уже конкретизированы размеры жилых участков, исходя из соответствующего вида разрешенного использования», – сказал он.

Также жители недовольны, что благоустройство территорий предполагает многоэтажную застройку. Однако депутат Вячеслав Перерядов пояснил, что инфраструктуру никто трогать не будет – застройщик на это не пойдет.

В ближайшее время в администрации систематизируют все предложения и передадут их в комитет.

Ранее сообщалось, что 15 мая жители частного сектора Барнаула вышли на митинг против изменений в генплан, по которым на месте индивидуальной застройки разрешено возводить многоэтажные дома. Речь идет о микрорайонах Западный, Мирный и Осипенко.

Барнаульцы опасаются, что их вынудят продать жилье за бесценок или начнут строить дома «в огороде». Они потребовали ввести мораторий на застройку.

Ранее в мэрии «Толку» сообщили, что распоряжаться имуществом могут только сами собственники, понудить их к этому не могут, а если это происходит, то нужно обращаться в правоохранительные органы.

ТОЛК