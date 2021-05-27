Горняк22: Обеспеченным россиянам могут повысить налоговую нагрузку

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Письмо с инициативой глава ТПП Сергей Катырин направил первому заместителю председателя Центрального банка Сергею Швецову

Торгово-промышленная палата(ТПП) России предложила повысить налоги высокооплачиваемым работникам коммерческих компаний до 45%, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы снизить налоги на бизнес и справедливо распределять доходы нужно переходить к к прогрессивной шкале налогообложения. Предлагается для 1% самых высокооплачиваемых работников – повысить уровень налоговой нагрузки до 45% и обнулить сборы с для самых низкооплачиваемых работников», – сообщили представители ТПП.

Кроме того, в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн рублей не достаточны.

«Данная инициатива перекликается с законопроектом о введении прогрессивного налогообложения для пяти групп налогоплательщиков. Для налогоплательщиков с доходами более 100 млн рублей предлагается установить налог а 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей», – объяснила член совета ТПП РФ Юлия Георгиева.

С 1 января в России НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повышен с 13% до 15%. Налогом облагается только та сумма, которая превышает 5 млн рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянам упростили получение налогового вычета на жильё. Теперь граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы.

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