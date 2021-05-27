Горняк22: Долг за слайм: за что могли избить 11-летнюю девочку в Барнауле

Девочка плачет Фото: pexels.com

Пострадавшая девочка постеснялась рассказать о случившемся маме. Истязатели якобы пригрозили ей, чтобы она никому не говорила о случившемся

Причиной надругательств над 11-летней барнаульской девочкой мог стать долг в три тысячи рублей. Об этом сообщает «КП Алтай» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, по данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница города Барнаула в компании двух подруг в одном из заброшенных домов краевого центра избила, а затем совершила «иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки. Все это подростки сняли на камеру, а затем опубликовали видео в соцсетях.

Источник рассказал, что жертва и нападавшая раньше дружили, однако в какой-то момент их пути разошлись. Подростки даже якобы создали чат, где обсуждали поведение девочки.

Одна из участниц чата рассказала, что та якобы обидела ее брата. Все стали возмущаться и решили наказать ее. Они позвали «обидчицу» на встречу в заброшенном доме. Младшеклассница, по версии издания, начала хамить, и ее стали жестоко избивать.

После истязаний ее якобы попросили снять шорты и надругались, используя бутылку.

Когда издевательства закончились, девочка ушла домой, но якобы ничего не рассказала маме, так как ей пригрозили. И только после публикации видео все вскрылось. Причиной конфликта якобы стал долг в 3 тыс. рублей за слайм и лизун, который жертва купила у напавшей, но так и не отдала деньги.

Мать обратилась в полицию. По данному факту возбудили дело.

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