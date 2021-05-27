Горняк22: Как оформить кэшбек на детский отдых в оздоровительные лагеря Алтайского края

Лето Фото: pixabay

50% скидку по программе детского туристического кэшбека можно получить даже если родители уже воспользовались компенсацией из краевого бюджета, причем неограниченное количество раз

С 25 мая в России стартовала программа детского туристического кэшбека. Действует она и в Алтайском крае. Рассказываем алгоритм действий, который необходимо выполнить, что бы оформить 50% скидку на летний оздоровительный отдых ребенка.

1

На какие лагеря отдыха распространяется детский туристический кэшбек

На все стационарные летние лагеря и санатории лагерного типа, за исключением палаточных и дневного пребывания, например, пришкольные. Причем родители могут выбрать организацию для отдыха ребенка не только в границах региона проживания, но и в любой точки России. Воспользоваться кэшбеком можно неограниченное количество раз.



2

Какова должна быть максимальная стоимость путевки, чтобы получить 50% скидки

При оформлении кэшбека нет минимального или максимального порога стоимости путевки в оздоровительный лагерь. Однако нужно учесть, что размер компенсации не превысит 20 тыс. рублей. Это условие прописано в программе.



3

Как оформить кэшбек

Возврат на путевку в лагерь, расположенный в Алтайском крае, можно оформить на портале «Заявка22». Зайдя на сайт, выберете вкладку «Лагерь». После того, как вы подадите заявку, на электронную почту придет письмо о подтверждении субсидии. Затем необходимо вернуться на страницу выбранного лагеря и перейти на сайт туроператора, с которым он заключил соглашение по участию в программе кэшбэка. Оформить кэшбек в лагерях отдыха других регионов можно на сайте «Мир путешествий».



4

Если лагерь работает без туроператора

В этом случае нужно сразу перейти во вкладку на сайт банка, оплатить путевку и получить договор оферты. С ним и номером заявки необходимо обратиться в офис лагеря.

5

В какой срок будет произведен возврат средств за оплаченную путевку

Деньги поступят на ваш счет в течение пяти рабочих дней. Важное условие – оплачивать путевку в лагерь необходимо только с карты «МИР», причем она должна быть зарегистрирована в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/register/.

6

Можно ли участвовать в программе кэшбека, если уже получил компенсацию из бюджета

Можно, но возврат будет произведен на родительскую долю оплаты. То есть если стоимость путевки составляет 18,5 тыс. рублей, за вычетом краевой компенсации в размере 6,3 тыс. родитель оплачивает 12,2 тыс. рублей. Именно на эту сумму он и получит 50% кэшбек.

7

Если родители оплатили путевку до 25 мая, то есть до старта программы

В этом случае возврат будет произведен после окончания смены, на которую приобретена путевка. Для этого нужно будет подать заявление на портале Госуслуги. Инструкция по заполнению заявления будет размещена на портале «Заявка 22».

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