Горняк22: В Рубцовске завели дело из-за антисанитарии в доме престарелых

Дом престарелых Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи провели обыски в доме престарелых, а также домах бывших и настоящих владельцев учреждения. Дело расследуется

Следователи возбудили дело в отношении трех владельцев рубцовского дома престарелых из-за антисанитарных условий содержания, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Так, по версии следствия, с 2016 года трое предпринимателей поочередно занимались содержанием частного дома престарелых на улице Рихарда Зорге. Однако в помещении были нарушены санитарные требования. В частности, постояльцев не обеспечивали необходимыми продуктами, предметами гигиены и уходом.

Следователи провели обыски в пансионата, а также дома у владельцев. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пациенты пожаловались депутату ГД на антисанитарию в больнице Алтайского края.

ТОЛК