Горняк22: Участок Чуйского тракта перекроют из-за проезда военных

ДПС. Трасса Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее планировать маршрут

Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает участников дорожного движения об ограничении движения транспорта на Чуйском тракте в связи с плановым движением военных колонн.

27 мая движение для всех видов транспорта будет закрыто:

с 19.50 до 23.50 на участке автодороги «граница Косихинского и Первомайского районов – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д «Подъезд к н.п. Косиха»

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее планировать маршрут.

Ранее «Толк» сообщал о том, что спецкомиссия оказалась недовольна сервисом на трассе Барнаул – Казахстан перед турсезоном.

ТОЛК