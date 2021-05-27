Горняк22: Освобожденного по делу об убийстве в вузе Барнаула вновь отправили в СИЗО

Молоток Фото: pixabay.com

В ходе первоначального расследования дела подозреваемому удалось скрыться. Установить его местонахождение смогли лишь в 2020 году

Ленинский районный суд Барнаула снова принял в производство уголовное дело в отношении бывшего студента Алтайского государственного института культуры Алексея Овчинникова, которого обвиняют в убийстве сторожа вуза 28 лет назад. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, предварительное слушание назначили на 2 июня. Родственникам погибшей в СКР сообщили, что обвиняемого уже заключили под стражу.

В июне 1993 года в учебном корпусе вуза нашли обезображенный труп 61-летней сотрудницы вневедомственной охраны. Преступник буквально забил жертву – на ее теле криминалисты насчитали около 30 колотых ран и следов от ударов тупым предметом.

По подозрению в преступлении задержали студента вуза – жителя Новосибирска. Следствие пришло к выводу, что юноша зашел вечером пьяным в корпус и убил охранницу «имевшимися при нем ножом и молотком» за сделанное замечание. Молодому человеку предъявили обвинения, но в ходе расследования дела ему удалось скрыться. Установить местонахождение обвиняемого смогли лишь в 2020 году.

Первоначально этот же районный суд прекратил уголовное преследование по делу за давностью преступления. Однако родственники потерпевшей добились отмены этого решения в вышестоящей инстанции.

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