Горняк22: В России могут ужесточить правила выплаты алиментов

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В настоящее время в РФ за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, а в случае повторного нарушения — уголовная

В России правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов. Теперь частичная их выплата не освободит от возбуждения уголовного дела, сообщает «РИА Новости».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что сейчас часто отказываются возбуждать уголовные дела против должников по алиментам, если они, время от времени, выплачивают хоть какие-то суммы.

Так, по его словам, в Алтайском крае не стали возбуждать уголовное дело против алиментщика, который выплатил ребёнку 1,5 тысячи рублей при долге более 300 тысяч рублей.

«Сейчас подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм», – пояснил Груздев.

В 2019 году по статье 157 УК (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) отказали в возбуждении уголовных дел 8 тысяч раз. По последней статистке в 2020 году вынесли 4,4 тысяч таких решений.

Ранее верховный суд назвал условия, когда можно не платить алименты. Кроме того, суд напомнил, что несогласие с размером алиментов и совместное проживание не являются уважительными причинами их невыплаты.

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