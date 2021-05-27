Горняк22: Мэрия ответили на «больные» вопросы по возможному сносу частных домов в Барнауле

Частный дом Фото: Анна Меньшикова

Чиновники администрации Барнаула разъяснили, к чему привела смена назначения участков под малоэтажку на многоэтажное строительство в поселке Западный

В 2021 году жители микрорайона Западный узнали, что назначение их земли изменено с малоэтажной застройки (Ж-4) на многоэтажную (Ж-1). Это породило подозрения и панику среди жителей, что их дома снесут ради строительства многоэтажек. Опасаясь за имущество, они вышли массовую акцию протеста.

Мэрия в комментариях «Толку» уже опровергала большую часть опасений жителей. Председатель барнаульского комитета по строительству Антон Воробьев еще раз дал ответы на самые острые вопросы.

Микрорайон Западный: 3-я Речная – Гущина – Северо-Западная – Смирнова – Горно-Алтайская – Жилой проезд – Чудненко – 80-й Гвардейской дивизии – Сухова – Смирнова – Чудненко – 5-я Западная – Чеглецова. 1

Чем зона Ж-1 отличается от зоны Ж-4 и как их устанавливают?

Назначение земли описано в генплане развития Барнаула. Его разрабатывала компания «Гипрогор», выиграв открытый конкурс. Проект проходил публичные обсуждения, которые отражали в СМИ. Его окончательно утвердили решением Барнаульской городской думы в августе 2019 года.

То есть именно тогда в поселке Западном назначение земли изменилось с Ж-4 (для индивидуального домостроения) на Ж-1 – для многоэтажного. Но градостроительные регламенты этих зон разрешают строить малоэтажные дома, блокированную и индивидуальную жилую застройку, социальные, бытовые и другие объекты.

Отличие заключается в том, что в зоне Ж-1, кроме указанных видов разрешенного использования, предусмотрено размещение многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

2

Правда ли, что теперь барнаульцы не смогут ничего строить и ремонтировать на своих участках, а также передавать их в наследство?

Нет. Не правда. Если землю можно использовать для размещения индивидуальных домов, то собственник вправе возводить там объекты капитального строительства, вводить их в эксплуатацию, подключать к инженерным сетям. Также он может ремонтировать и реконструировать свои постройки.

Установление функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) не накладывает ограничений на владение, пользование и распоряжение земельными участками под индивидуальное жилищное строительство.

Установление новой функциональной зоны не повлечет проблем с оформлением прав на участок. То есть его можно передавать по наследству и регистрировать переход права собственности в Росреестре.

3

Могут ли собственника выселить из его дома или отобрать участок для строительства?

Нет, не могут. Собственник земельного участка и объектов капстроительства на нем сам распоряжается своим имуществом. Строительная организация может выкупить участок под многоэтажку или другое здание, если собственник согласится.

При этом соседи по участку никак не могут влиять на это – разрешать или запрещать продажу. Если собственник чувствует, что его вынуждают идти на сделку, он может обратиться в правоохранительные органы.

4

Произошло снижение кадастровой стоимости участка. Это связано с изменением функциональных зон?

Нет. Кадастровая стоимость земельного участка изменилась, согласно приказу управления имущественных отношений Алтайского края от 10 сентября 2020 года №70 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Алтайского края».

Новая кадастровая стоимость действует с 1 января 2021 года, и она для индивидуальных жилых домов снизилась в целом по городу (по сравнению с установленной с 6 декабря 2015 года) — в среднем на 2 тыс. рублей за кв. метр.

В отношении земельных участков, где функциональная зона не поменялась, осталось индивидуальное жилищное строительство, кадастровая стоимость также уменьшилась.

Кадастровая стоимость земельного участка используется для расчета земельного налога. Соответственно, если снизилась кадастровая стоимость земельных участков, то и снизился налог.

5

Будут ли вноситься изменения в генплан? Когда это произойдет?

Да, внесение изменений в Генплан запланировано в два этапа. В 2021 году изменения связанны с реконструкцией аэропорта города Барнаула. Вопрос о целесообразности изменений в генплане функциональных зон рассмотрят на этапе подготовки документов по территориальному планированию Барнаула в 2023 году.

Постановлением администрации города от 6 апреля 2020 года №533 утвержден состав рабочей группы, которая будет готовить рекомендации о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Барнаула.

Кроме этого, вопросы о внесении изменений в генплан рассматриваются на заседаниях комиссии по землепользованию и застройке (ПЗЗ). Также для учета мнений населения в администрации Железнодорожного района создана рабочая группа по сбору предложений. Ее возглавляет депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев.

6

Может ли частный сектор поселка Западный попасть в список территорий для комплексного развития?

Нет. Эта территория не соответствует специальным требованиям и не подлежит включению в границы комплексного развития территории жилой застройки.

ТОЛК