Горняк22: Общероссийский день библиотек: когда его отмечают и кого с ним поздравить

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Когда в России принято поздравлять библиотекарей и любителей книг с праздником и с каким важным для страны событием это связано

В библиотеках собраны знания, накопленные поколениями, поэтому признание значимости библиотечного дела очень важно для развития общества. В подтверждение этого ежегодно 27 мая в России отмечают День библиотек.

Как пишет Bibliopskov.ru, этот праздник появился в 1995 году. А дата 27 мая выбрана потому, что именно в этот день в 1795 году в стране основали первую государственную общедоступную библиотеку. Тогда она носила название Императорская, а сейчас — Российская национальная.

При этом самой первой библиотекой на Руси считается та, которая появилась при Софийском соборе в Киеве в 1037 году.

В этот день принято поздравлять библиотекарей, а также всех, кто любит читать книги.

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