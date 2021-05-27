Горняк22: Эксперты выявили недостатки в проектировании обрушенной трубы на ТЭЦ-2

На ТЭЦ-2 обрушилась труба Фото: Виталий Барабаш

Сейчас трубу разбирают вручную, так как нет возможности подорвать конструкцию из-за большого количества оборудования, расположенного рядом

Эксперты пришли к выводу, что труба ТЭЦ-2, которая обрушилась 11 апреля, была спроектирована с нарушениями. Также строительство объекта было низкого качества, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

Так, на трубе была занижена толщина стенки верхней части на 10-20 мм ниже современного норматива, однослойное армирование только с наружной стороны, а процент армирования до двух раз меньше минимального.

«Второе, что отмечают эксперты – низкое качество строительства: нарушение технологии при строительстве, могли быть допущены перемерзания, вместо щебня использовалась галька», – сказал Лузанов.

Сейчас идет расследование дела. Причины и обстоятельства ЧП выясняют сотрудники Ростехнадзора с привлечением экспертов из Челябинска и Новосибирска.

Лузанов отметил, что труба была построена до 1962 года, когда еще не было опыта проектирования и строительства таких конструкций. Он отметили, что изначально к трубе было подключено пять котлов, потом их осталось три. Эксплуатация происходила с «отклонениями по температурным и влажностным режимам», однако это не могло быть существенным фактором.

Он отметил, что труба была обследована в 2020 году и признана ограниченно годной для эксплуатации при устранении дефектов категории «А» – опасных.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение второй трубы – было разрушено около 30 метров железобетонной конструкции. В результате был поврежден конвейер топливоподачи.

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