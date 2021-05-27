Горняк22: Каноистки из Чили остаются в Барнауле, здесь они будут готовиться к Олимпиаде

Церемония награждения после гонки каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, слева-направо Мария Майярд (Чили), Ярислейдис Сирило (Куба), Ирина Андреева (Россия) Фото: Виталий Уланов, "Алтайский спорт"

Обе спортсменки удачно выступили на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, а одной из них обская вода принесла сразу несколько медалей

Каноистки из Чили Мария Майярд и Карен Роко остаются в Барнауле после второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсменки решили готовиться к Олимпиаде в Токио на Алтае. Об этом сообщает «Алтайский спорт» со ссылкой на директора краевой спортшколы по гребле имени Константина Костенко Юрия Морозова.

Чилийские спортсменки будут тренироваться на барнаульском гребном канале почти два месяца под руководством тренера Эвидо Гонсалеса.

Барнаульский этап Кубка мира для каноисток из Чили сложился успешно. В гонке каноэ-двоек на дистанции 500 метров дуэт занял третье место.

Чилийка Мария Майярд с коллекцией медалей Кубка мира Фото: «Алтайский спорт»

Успешно выступила на обской воде Мария Майярд. Она первой пришла к финишу на дистанции 5 тыс. метров, стала серебряным призером на 200-метровке в каноэ-одиночке, а также взяла серебро в смешанном парном экипаже с Сергеем Тарновским из Молдавии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Старты по гребле на байдарках и каноэ планируется провести со 2 по 7 августа.

ТОЛК