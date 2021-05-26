Горняк22: Эксперты подсчитали, во сколько для родителей обойдётся выпускной детей

Выпускной Фото: pixabay.com

Опрос показал, что затраты на выпускной родителей девятиклассников оказались ниже. На организацию выпускного родители планируют потратить 6,6 тысячи рублей

Для родителей одиннадцатиклассника выпускной обойдётся в среднем в 30 тысяч рублей. Об этом стало известно из опроса SuperJob, сообщает «РБК».

При этом, по результатам опроса, большая часть суммы уйдёт на покупку выпускного наряда. На это родители выпускников потратят 16 тысяч рублей, а родители выпускниц — 16,5 тысячи рублей. Только 18% и 13% родителей не будут покупать специальный наряд, соответственно, для сына и дочери.

На наряд для выпускного в девятом классе родители планируют потратить 9,5 тысячи рублей для юношей и 10,4 тысячи для девушек. При этом 26% родителей мальчиков и 20% родителей девочек заявили, что не будут покупать наряд по этому случаю.

Денежные сборы на выпускной у родителей составят в среднем по стране 11,5 тысячи рублей. Больше всего за выпускной заплатят москвичи. В столице за праздник окончания школы заплатят в среднем 16,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге расходы на выпускной праздник составят 13 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что для выпускников барнаульских школ прозвенел последний звонок. И со школьным звонком в новую жизнь отправились 11 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов.

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