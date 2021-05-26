Горняк22: Крупнейший в Сибири центр единоборств появится в Барнауле в 2022 году

Депутату Локтеву одобрили проект спортивного центра в Барнауле Фото: предоставил Александр Локтев

Объект по окончании строительства будет принадлежать городу, хотя инвестировать в него и содержать будет частная компания

Крупнейший центр смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, который, планируется, войдет в топ-5 самых больших центров ММА в России, должен появиться в Барнауле в 2022 году. Первое концессионное соглашение в социальной сфере об этом подписали вице-мэр Барнаула Мария Кулагина и директор компании-инвестора «Атлант» Александр Локтев.

Общая площадь центра составит более 1 тыс. кв. метров. Помимо собственно залов, здесь запланированы раздевалки, душевые, вспомогательные помещения. Комплекс будет рассчитан на посещение 70 тыс. человек.

Работы намерены завершить в начале 2022 года.

Инвестор собирается вложить в создание центра 57,6 млн рублей. Срок концессионного соглашения – 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности.

В центре смогут бесплатно заниматься организованные городом группы.

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Локтев стал единственным участником открытого конкурса на заключение социальной концессии. Сложность, по словам Кулагиной, была в том, что инвестор должен был обладать компетенциями в сферах строительства, в указанном виде спорта и в управлении спортивными комплексами.

Напомним, градосовет одобрил проект будущего центра еще в марте 2020 года.

ТОЛК