Горняк22: Губерниев отказался ехать в Барнаул на этап Кубка мира по гребле

Дмитрий Губерниев Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Свое решение комментатор объяснил нежеланием «ставить под удар интересы» канала «Матч ТВ», который вступил в спор из-за трансляции стартов

Дмитрий Губерниев не приедет в Барнаул, где он должен был комментировать этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, обратившись к барнаульским болельщикам.

«Сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен! Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят», – написал журналист.

Ранее генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки написала открытое гневное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Она возмутилась из-за того, что алтайские чиновники, по ее мнению, нерадиво подошли к вопросу выбора вещателя этапа, который проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. Конкурентом канала на тендер оказалась тюменская компания «Регион Телеком».

Канделаки посчитала, что эта организация «заведомо неспособна обеспечить трансляцию и освещение стартов на сравнимом с «Матч ТВ» уровне». Позже ей также в открытом письме жестко ответили другие стороны конфликта.

ТОЛК