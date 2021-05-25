Горняк22: Иностранные гребцы поделились впечатлениями от барнаульского этапа Кубка мира

Дженнифер Иган Фото: Виталий Барабаш

О своих первых ощущениях от участия в соревнованиях на барнаульском гребном канале рассказали представители сборных Словении и Ирландии

Словенский байдарочник Вид Дебеляк и ирландская спортсменка Дженнифер Иган поделились своими впечатлениями от участия в барнаульском этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В первый соревновательный день 20 мая атлеты принимали участие в олимпийской квалификации.

Словенский спортсмен рассказал, что впервые приехал в Россию, при этом сразу забрался настолько далеко от Москвы:

«Здесь все отлично, сегодня провел хорошую гонку и вышел сразу в финал. Думаю, что это самый холодный мой старт на этапах Кубка мира».

Вид Дебеляк Фото: Алексей Кучерявых

Вид Дебеляк добавил, что в Европе гребные каналы находятся в небольших городах. Особенность места проведения соревнований на Алтае, по его мнению, заключается в том, что оно располагается в отдалении от города, но для спортсменов это не является какой-то проблемой.

Иностранный спортсмен также поделился своим мнением о Барнауле:

«Я еще мало где успел побывать, но то, что увидел в центре города, мне понравилось».

Ирландская спортсменка Дженнифер Иган отметила, что в первую очередь она настраивается на то, чтобы заработать для своей страны олимпийскую лицензию. В первый же день она отобралась в финал, а это значит, что барнаульская вода оказалась для нее счастливой.

Байдарочница выразила благодарность в адрес оргкомитета соревнований за то, что ей предоставили ровно такую же лодку, на которой она выступает у себя дома, что повышает ее шансы на барнаульских стартах.

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