Горняк22: Экс-муж Бузовой Дмитрий Тарасов и его жена ждут третьего ребенка

Дмитрий Тарасов с семьёй Фото: instagram.com/tarasov23

Семейная пара уже воспитывает двухлетнюю Милану и годовалую Еву. Кроме того, у футболиста есть дочка Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко

Бывший футболист московского «Локомотив» Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко ждут третьего ребенка. Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Важнейшая новость года. Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства. Мы с Настей планировали каждого малыша», – написал он.

В январе 2018 года Дмитрий Тарасов женился в третий раз на вице-мисс России-2014 Анастасии Костенко. В июле того же года у них родилась дочь. В феврале 2020 года в семье снова родилась девочка.

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